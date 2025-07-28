Про це пише 24 Канал з посиланням на публікацію сенатора в соціальній мережі X, коментуючи новий дедлайн Трампа.

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Що заявив Ліндсі Грем?

Сенатор заявив, що повністю розуміє розчарування Трампа щодо постійних атак Росії на Україну, що свідчить про відсутність реального бажання сісти за стіл мирних переговорів.

Путін серйозно прорахувався з президентом Трампом. Я сподіваюся, що такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, які підтримують військову машину Путіна, незабаром заплатять давно назрілу ціну,

– написав Грем.

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Також він додав, що Конгрес, у переважній більшості двопартійний, готовий допомогти "Трампу в його зусиллях із залучення сторін до мирних переговорів".