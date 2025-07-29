Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х. В свою очередь Дмитрий Медведев уже ответил на реакцию сенатора, сделав грубое заявление.

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Что известно о перепалке Грэма и Медведева?

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко пригрозил американскому президенту Дональду Трампу войной с США после установления нового дедлайна для достижения соглашения о мире.

Линдси Грэм, отвечая на упрек российского чиновника, сказал, что Дональд Трамп имеет серьезное намерение закончить войну в Украине. Он призвал россиян сесть за стол переговоров для достижения мира.

Тем в России, кто считает, что президент Трамп не имеет серьезных намерений положить конец кровопролитию между Россией и Украиной. Вы и ваши клиенты вскоре убедитесь, что глубоко ошибались,

– написал он.



Линдси Грэм ответил Медведеву / Скриншот 24 Канала

В ответ Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты не будут говорить, когда России стоит садиться за стол переговоров с Украиной. Он в очередной раз подчеркнул, что приоритетом для Москвы остаются цели "сво".

Не тебе или Трампу диктовать, когда "садиться за стол мирных переговоров". Переговоры завершатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Сначала работай над Америкой, дедушка,

– написал он.



Реакция Медведева на ответ Грэма / Скриншот 24 Канала