Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что заставило Трампа отказать Украине в предоставлении Tomahawk?

Издание пишет, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф предложил Владимиру Путину позвонить Дональду Трампу перед визитом Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом в октябре.

В конце концов этот разговор дал Кремлю возможность настоять на аргументах против предоставления Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Так, во время телефонного разговора Путин предупредил Трампа, что предоставление Украине Tomahawk приведет к "эскалации войны" и повредит отношениям между США и Россией.

Американские чиновники также подтвердили WSJ, что хотя ранее Трамп выражал обеспокоенность по поводу сокращения американских запасов ракет, разговор с Путиным убедил его не поддерживать передачу Украине Tomahawk.

Этот телефонный разговор состоялся 16 октября – за день до визита Владимира Зеленского в Белый дом.

Кстати, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил в эфире 24 Канала, что, если российский диктатор продолжит игнорировать призывы Трампа сесть за стол переговоров, президент США с легкостью примет решение о предоставлении Украине Tomahawk. К тому же Пентагон уверял, что предоставление Украине такого оружия не повлияет на оборонные возможности самих Штатов.

