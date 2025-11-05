Аналитики CEPA уверены, что поставки Tomahawk не изменит ход войны, тогда как инвестиции союзников в ракетную промышленность Украины дадут гораздо больший эффект, пишет 24 Канал.

Как украинцы могут заменить американские Tomahawk?

Поскольку развитие производства ракет в Украине остается ключевым стратегическим направлением, то поддержка этой отрасли может стать более выгодным решением.

Аналитики считают, что украинские военные могли бы нанести российским силам и инфраструктуре значительный ущерб американским оружием. В то же время отказ Дональда Трампа предоставить Tomahawk "стал разочарованием для Киева", который рассчитывал на эти ракеты в рамках своей кампании дальнобойных ударов по территории России.

Однако в издании предположили, что это может быть хорошей новостью для Украины в перспективе и отметили, что за последние два года ракетная промышленность страны значительно развилась – это уменьшило зависимость от западных партнеров.

Ближайшим аналогом к Tomahawk в украинском вооружении считается ракета "Фламинго" с дальностью около 3000 километров и боевой частью примерно 1150 килограммов. Издание также пишет, что Украина прибегает к тактике срыва логистических цепей врага – речь идет об ударах Storm Shadow по Брянскому химическому заводу.

Ключевой вопрос заключается в том, необходим ли Tomahawk для этих миссий, или украинские ракеты, или британско-французские системы, такие как Storm Shadow – могут выполнять их так же эффективно, если не эффективнее,

– говорят аналитики.

По мнению СМИ, на фоне сокращении военной поддержки со стороны США средства европейских союзников в размере 125 – 200 миллионов долларов следует направить непосредственно в ракетную промышленность Украины.

Что известно об украинской ракете "Фламинго"?