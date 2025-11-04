Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Чаленко, объяснив, что когда в Вашингтоне видят окно возможностей для дипломатии, то стремятся использовать его для ведения переговоров. Однако там видят, что этот процесс сегодня блокирует Россия, и делают соответствующие выводы.

Трамп изменил риторику: чего ожидать?

Политолог отметил, что в последнее время Трамп из хорошего друга Путина превратился в плохого полицейского. Сегодня он оказывает давление на Россию, которое в частности усматривается в наложенных санкциях в отношении российских нефтяных гигантов: "Роснефть", "Лукойл". Кроме того, как отметил Чаленко, это касается и предоставления Украине разведданных, что помогает атаковать российские НПЗ.

"На нынешнем этапе тема Tomahawk – это элемент принуждения Путина. Где-то мы якобы и видели, что это сработало, когда он вышел на контакт перед встречей Трампа и Зеленского, но де-факто мы получили срыв поставки Tomahawk и сериальную тему о том будет ли встреча Трампа и Путина в Будапеште", – озвучил Чаленко.

На фоне усиления санкционного давления, по убеждению политолога, тему Tomahawk точно отбрасывать не стоит. Он обратил внимание на то, что когда у лидера США спрашивают будет ли он передавать Украине это оружие, то отвечает с уточнением, что именно сейчас – нет, но это не значит, что этого не произойдет в будущем.

Чаленко считает, что не просто так сейчас сливаются данные об оценке Пентагона, который не расценивает поставки ВСУ ракет Tomahawk, как угрозу национальной безопасности США. Ведь ранее Трамп заявлял, что Соединенные Штаты сами нуждаются в этом оружии.

Тема Tomahawk будет актуальной уже в 2026 году. А сейчас можно почувствовать определенные настроения в Вашингтоне. Например, из-за передачи Украине новой партии Storm Shadow от Великобритании,

– озвучил Чаленко.

Он пояснил, что хотя это оружие изготавливается в Великобритании, однако вследствие наличия в нем американских запчастей и навигации, контроль за его применением все равно осуществлял Вашингтон. То, что эти ракеты предоставлены украинской армии – положительный сигнал, ведь это происходит с разрешения США.

Заметьте! По мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, из-за темы предоставления Украине Tomahawk Трамп ведет политическую игру, чтобы давить на Путина. Он считает, что предметный разговор о передаче этого оружия станет возможна тогда, когда к этому активно присоединится Европа.

