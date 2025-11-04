Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Ігор Чаленко, пояснивши, що коли у Вашингтоні бачать вікно можливостей для дипломатії, то прагнуть використати його для ведення переговорів. Однак там бачать, що цей процес сьогодні блокує Росія, і роблять відповідні висновки.

Дивіться також Британія передала Україні нову партію Storm Shadow, необхідних для ударів по Росії, – Bloomberg

Трамп змінив риторику: чого очікувати?

Політолог наголосив, що останнім часом Трамп з хорошого друга Путіна перетворився на поганого поліцейського. Сьогодні він чинить тиск на Росію, який зокрема вбачається в накладених санкціях стосовно російських нафтових гігантів: "Роснефть", "Лукойл". Крім того, як зазначив Чаленко, це стосується і надання Україні розвідданих, що допомагає атакувати російські НПЗ.

"На нинішньому етапі тема Tomahawk – це елемент примусу Путіна. Десь ми нібито й бачили, що це спрацювало, коли він вийшов на контакт перед зустріччю Трампа і Зеленського, але де-факто ми отримали зрив постачання Tomahawk і серіальну тему про те чи буде зустріч Трампа і Путіна у Будапешті", – озвучив Чаленко.

На тлі посилення санкційного тиску, за переконанням політолога, тему Tomahawk точно відкидати не варто. Він звернув увагу на те, що коли у лідера США запитують чи буде він передавати Україні цю зброю, то відповідає з уточненням, що саме зараз – ні, але це не означає, що цього не станеться в майбутньому.

Чаленко вважає, що не просто так зараз зливаються дані про оцінку Пентагону, який не розцінює постачання ЗСУ ракет Tomahawk, як загрозу національній безпеці США. Адже раніше Трамп заявляв, що Сполучені Штати самі мають потребу в цій зброї.

Тема Tomahawk буде актуальною вже у 2026 році. А зараз можна відчути певні настрої у Вашингтоні. Наприклад, через передачу Україні нової партії Storm Shadow від Великої Британії,

– озвучив Чаленко.

Він пояснив, що хоча ця зброя виготовляється у Великій Британії, однак внаслідок наявності в ній американських запчастин і навігації, контроль за її застосуванням все одно здійснював Вашингтон. Те, що ці ракети надані українському війську – позитивний сигнал, адже це відбувається з дозволу США.

Зауважте! На думку керівника безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, через тему надання Україні Tomahawk Трамп веде політичну гру, аби тиснути на Путіна. Він вважає, що предметна розмова про передачу цієї зброї стане можлива тоді, коли до цього активно долучиться Європа.

Tomahawk для України: останні новини