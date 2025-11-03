Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяви Трампа журналістам на борту президентського літака.

Дивіться також У ЄС заблокували 140 мільярдів євро для України: чому це велика проблема та чи існує план "Б"

Які нові заяви зробив Трамп?

Журналісти поцікавилися в американського президента, що, на його думку, наразі відбувається з російськими активами і чи збирається він використовувати їх як інструмент переговорів.

Але Трамп ухилився від відповіді.

Я з цим справ не маю. Наскільки я знаю, Європа і Росія ведуть переговори. Я не беру участі у цих переговорах,

– відповів він.

Преса також запитала, чи передадуть США Україні "Томагавки". На що Трамп відповів, що наразі від своєї позиції не відступає.

Я можу змінити своє рішення, але на цей момент я цього не зроблю,

– наголосив він.

Трамп також вважає, що "останньої краплі", яка доведе, що Путін неготовий закінчити війну з Україною, не буде. Водночас він зауважив, що вести бойові дії для Росії – важко.

"Іноді треба дати їм битися. А вони б'ються і б'ються. І для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів. Можливо, мільйон. Це багато солдатів. І для України це було важко. Це важко для обох сторін", – підсумував Трамп.

Спілкування Трампа із журналістами: дивіться відео

Що передувало?