Які умови Бельгії для використання коштів Кремля?

Про це розповів прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер журналістам перед самітом європейських лідерів 23 жовтня, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

Найбільше Бельгію турбує юридична сторона використання заморожених російських активів. Це пояснюється тим, що саме у бельгійському депозитарії Euroclear знаходиться основна частина заблокованих коштів Москви.

Барт де Вевер Прем’єр-міністр Бельгії Навіть під час другої Світової війни знерухомлені активи ніколи не чіпали. Тож це дуже важливий крок, якщо на нього наважуватись. І у нас є три вимоги.

По-перше, Бельгія хоче повного розподілу юридичних ризиків між усіма країнами ЄС.

По-друге, де Вевер прагне гарантій на випадок, якщо гроші доведеться повертати Росії, щоб кожна країна долучилася до зобов'язань.

А по-третє, інші країни, які теж тримають заморожені російські активи, мають діяти аналогічно, тобто дозволити їх використання для позик Києву.

За словами бельгійського прем'єра, в інших країнах заблоковані великі суми активів Росії, але вони про це завжди мовчать.

Ми можемо постраждати від велетенських позовів. Тож якщо ми рухаємося у цьому питанні – давайте рухатися разом,

– зазначив де Вевер.

Важливо! Прем'єр Бельгії наголосив, що зробить "усе можливе", щоб заблокувати рішення про надання Україні "репараційного кредиту" із заморожених коштів Росії, якщо інші країни не погодяться на ці умови. Він вважає таку позицію його країни обґрунтованою.

Як ЄС тисне на Бельгію?

Євросоюз останнім часом все активніше тисне на Бельгію, щоб змусити її погодитися на використання мільярдів Кремля.

Позиція де Вевера навіть розлютила деяких європейських лідерів, пише Financial Times. Особливо після того, як Бельгія почала обкладати корпоративним податком прибутки з депозитарію Euroclear.

Бельгія три роки стверджувала, що Euroclear – це бельгійська компанія, і переваги також. Тепер, коли вона хоче розділити ризики, вона стверджує, що Euroclear – це європейська компанія,

– зазначають європейські дипломати.

Бельгії також дорікають, що вона нібито не так активно надавала військову підтримку Києву протягом останніх 3 років, якщо порівнювати з Польщею, Німеччиною, Данією чи Швецією.

Варто знати! ЄС планує за підсумками саміту 23 жовтня погодити надання допомоги Україні у 2026-2027 роках за рахунок заморожених російських активів.

