Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Що відомо про візит Зеленського до Брюсселя?

Глава держави розповів, що в межах його поїздки планується зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Також він проведе переговори з президентами Європейської ради Антоніу Коштою й очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Наша взаємодія з партнерами зараз дуже важлива. Дякую за спільну роботу заради спільної безпеки,

– йдеться у повідомленні президента.

Окрім того, під час онлайн-спілкування з журналістами, Володимир Зеленський анонсував свою дипломатичну поїздку до Італії.

