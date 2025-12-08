Подробиці повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Актуально Зеленський відповів, чи може Україна віддати Донбас заради миру
Що відомо про візит Зеленського до Брюсселя?
Глава держави розповів, що в межах його поїздки планується зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Також він проведе переговори з президентами Європейської ради Антоніу Коштою й очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Літак Володимира Зеленського приземлився в Бельгії: дивіться відео
Наша взаємодія з партнерами зараз дуже важлива. Дякую за спільну роботу заради спільної безпеки,
– йдеться у повідомленні президента.
Окрім того, під час онлайн-спілкування з журналістами, Володимир Зеленський анонсував свою дипломатичну поїздку до Італії.
Як минули перемовини у Лондоні?
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що лідери під час лондонських переговорів обговрювали питання безпекових гарантій у межах мирного плану для України. За його словами, без жорстких механізмів безпеки домовленості з Путіним не будуть дотримані.
Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що переговори спрямовані на зближення позицій США, Європи та України, і всі учасники саміту підтримують Україну та мирне врегулювання конфлікту. Він також наголосив, що Європа має багато інструментів та варіантів дій на будь-які сценарії.
Крім того, на зустрічі обговорювалася подальша оборонна підтримка України.