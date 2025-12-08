Під час спілкування з журналістами 8 грудня Володимир Зеленський відповів, чи розглядає можливість виведення ЗСУ з частини Донбасу задля укладання мирної угоди з Росією, передає 24 Канал.
Чи готова Україна поступитися територіями заради миру?
Президент підкреслив, ані за законом, ані за Конституцією, ані за міжнародним правом, ані за моральним правом Україна не може віддавати своїх територій.
Він наголосив, що Росія та Україна непохитно стоять на своїх позиціях, а США тим часом намагаються знайти компроміс.
Росія, безумовно, наполягає, аби ми віддали території. Ми, безумовно, не хочемо нічого віддавати. І за це ми боремося. Американці сьогодні шукають компроміс,
– пояснив політик.
Також під час розмови зі ЗМІ Володимир Зеленський визнав, що Дональд Трамп має відмінне від українського бачення завершення війни. Для США головне – закінчити війну, а для Києва не менш важливим є те, як саме це зробити. Україні потрібні гарантії, що російська агресія не повториться.
- Нагадаємо, що мирний план США передбачає виведення ЗСУ з усього Донбасу. Це є основна вимога Москви.
- США тиснуть на Україну, аби вона пішла на територіальні поступки. Трамп поспішає закінчити війну до кінця цього року.
- 8 грудня у Лондоні відбулася зустріч Володимира Зеленського з лідерами Німеччини, Британії та Франції. Політики обговорили суперечливі деталі мирного плану. Атмосфера зустрічі була похмурою. Усі усвідомлювали, що опинилися у складному становищі. Наразі, заявили європейці, головне питання у мирному процесі полягає у тому, аби узгодити зі США бачення закінчення війни.