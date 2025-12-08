Подробности сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Что известно о визите Зеленского в Брюссель?

Глава государства рассказал, что в рамках его поездки планируется встреча с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Также он проведет переговоры с президентами Европейского совета Антониу Коштой и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Самолет Владимира Зеленского приземлился в Бельгии: смотрите видео

Наше взаимодействие с партнерами сейчас очень важно. Спасибо за совместную работу ради общей безопасности,

– говорится в сообщении президента.

Кроме того, во время онлайн-общения с журналистами, Владимир Зеленский анонсировал свою дипломатическую поездку в Италию.

Как прошли переговоры в Лондоне?