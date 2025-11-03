Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Трампа журналистам на борту президентского самолета.

Смотрите также В ЕС заблокировали 140 миллиардов евро для Украины: почему это большая проблема и существует ли план "Б"

Какие новые заявления сделал Трамп?

Журналисты поинтересовались у американского президента, что, по его мнению, сейчас происходит с российскими активами и собирается ли он использовать их как инструмент переговоров.

Но Трамп уклонился от ответа.

Я с этим дел не имею. Насколько я знаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я не участвую в этих переговорах,

– ответил он.

Пресса также спросила, передадут ли США Украине "Томагавки". На что Трамп ответил, что пока от своей позиции не отступает.

Я могу изменить свое решение, но на данный момент я этого не сделаю,

– подчеркнул он.

Трамп также считает, что "последней капли", которая докажет, что Путин не готов закончить войну с Украиной, не будет. В то же время он отметил, что вести боевые действия для России – трудно.

"Иногда надо дать им драться. А они бьются и бьются. И для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат. Возможно, миллион. Это много солдат. И для Украины это было тяжело. Это трудно для обеих сторон", – подытожил Трамп.

Общение Трампа с журналистами: смотрите видео

Что предшествовало?