Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Трампа журналистам на борту президентского самолета.
Какие новые заявления сделал Трамп?
Журналисты поинтересовались у американского президента, что, по его мнению, сейчас происходит с российскими активами и собирается ли он использовать их как инструмент переговоров.
Но Трамп уклонился от ответа.
Я с этим дел не имею. Насколько я знаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я не участвую в этих переговорах,
– ответил он.
Пресса также спросила, передадут ли США Украине "Томагавки". На что Трамп ответил, что пока от своей позиции не отступает.
Я могу изменить свое решение, но на данный момент я этого не сделаю,
– подчеркнул он.
Трамп также считает, что "последней капли", которая докажет, что Путин не готов закончить войну с Украиной, не будет. В то же время он отметил, что вести боевые действия для России – трудно.
"Иногда надо дать им драться. А они бьются и бьются. И для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат. Возможно, миллион. Это много солдат. И для Украины это было тяжело. Это трудно для обеих сторон", – подытожил Трамп.
Что предшествовало?
ЕС готовит "репарационный кредит" для Украины на сумму 140 миллиардов евро из замороженных российских активов в европейских банках, а еще рассматривает возможность привлечения 25 миллиардов евро из частных счетов. Впрочем, это предложение блокирует Бельгия выдвигает 3 условия.
Сейчас в ЕС решение об использовании замороженных активов отложили до декабря, но все же надеются решить этот вопрос до конца года.
Что касается "Томагавков", то Украина все еще надеется получить эти ракеты. Недавно премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что этот вопрос еще не закрыт и Европа ведет переговоры с США.
Кроме того, в CNN писали, что Пентагон якобы разрешил Белому дому поставлять Украине "Томагавки", но окончательное решение зависит от Трампа.