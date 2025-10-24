Союзники пытаются убедить Дональда Трампа предоставить Украине дальнобойные ракеты. Об этом сказал британский премьер Кир Стармер во время пресс-конференции в Лондоне после саммита "коалиции желающих", передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также Путин хочет устроить гуманитарную катастрофу этой зимой, – Зеленский на встрече со Стармером
Что Стармер сказал о "Томагавках"?
кир Стармер отметил, что переговоры с президентом США о передаче Украине ракет Tomahawk.
Мы все работаем как одно целое: коалиция желающих, Европейский Союз и президент Трамп. Поддержка Украины, в частности ракетами и дальнобойным вооружением, остается на повестке дня. Обсуждение по Tomahawk продолжается,
– сообщил политик.
По его словам, партнеры ищут способы защитить энергетическую систему Украины в преддверии зимы.
Премьер Британии подчеркнул: "будущее Украины – это наше будущее". Он заверил, что "коалиция" будет действовать, чтобы вывести российскую нефть и газ "с глобального рынка" и "перекрыть финансирование российской войны".
Также премьер отметил, что намерен и в дальнейшем добиваться разблокирования средств с замороженных российских активов и отметил необходимость действовать быстро для выплаты репараций.
Он подчеркнул, что коалиция будет продолжать оказывать военное давление на Путина, а также будет продолжаться работа над многонациональными гарантиями безопасности на время, когда наступит мир.
Премьер-министр Великобритании Стармер сообщил, что его страна передаст Украине 5 тысяч ракет многоцелевого назначения. Они должны усилить украинскую ПВО.
Что известно об "эпопее" вокруг передачи Украине "Томагавков"?
- В конце сентября Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа предоставить Украине "Томагавки". Президент США ответил, что "в определенной степени принял решение по этому вопросу". Прежде всего, он хочет знать, как именно украинцы планируют использовать эти ракеты.
- 13 октября американский президент использовал разговоры о "Томагавках" для давления на Путина. Дональд Трамп заявил, что если тот не прекратит агрессию, то он предоставит Украине дальнобойные ракеты.
- 17 октября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Трампа. Президент Украины и союзники рассчитывали получить от президента США согласие на передачу "Томагавков" в обмен на передовые беспилотные технологии. Однако американец отказал. На его решение повлиял разговор с Путиным, который состоялся накануне.
- Российский диктатор убедил американского коллегу воздержаться от передачи Киеву "Томагавков". Политики договорились о личной встрече в Будапеште. Однако после того, как в Кремле отвергли предложение прекращения огня на линии соприкосновения, подготовку к саммиту лидеров остановили.
- 23 октября издание WSJ сообщило, что США сняли запрет на использование дальнобойного западного вооружения вглубь России. На фоне этого сообщения в СМИ Дональд Трамп сделал новое заявление о "Томагавках". Он подчеркнул, что Вашингтон не передаст Киеву ракеты, потому что ими трудно овладеть. Американцы не планируют обучать военных других стран применению этих ракет.
- Владимир Зеленский в свою очередь верит, что США, в конце концов, согласятся предоставить Киеву "Томагавки".