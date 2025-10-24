Соответствующее заявление президент Зеленский сделал 24 октября на встрече с британским премьером Киром Стармером на Даунинг-стрит, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Актуально Зеленский посещает Великобританию: он встретился с королем Чарльзом III и премьером Стармером
Для чего Путин терроризирует украинские города?
По словам президента Украины, российский диктатор стремится вызвать в Украине гуманитарный кризис этой зимой.
Зеленский согласился с оценкой премьера Великобритании, который отметил, что российский лидер не намерен прекращать агрессию.
Об этом свидетельствуют постоянные удары по энергетической инфраструктуре, которые призваны лишить украинцев тепла и света в холодный сезон.
Мы не одиноки в этой ситуации... с самого начала войны, но особенно сейчас,
– добавил Зеленский.
Известно, что после встречи лидеры отправились в МИД, где состоятся переговоры накануне онлайн-саммита международной коалиции в поддержку Украины. Речь идет об очередном заседании "Коалиции решительных" 24 октября в Лондоне.
Последствия вражеских обстрелов украинских городов
Российские войска продолжают ночной террор против Украины, В частности, ночь на 24 октября оккупанты снова атаковали Кировоградскую область, нанеся удары по критической инфраструктуре.
Предыдущей ночью, 23 октября, Киев подвергся новой волне атак ударными дронами. Два беспилотника попали в жилые дома в Деснянском и Оболонском районах.
Накануне в результате массированной атаки по энергетической инфраструктуре больше всего пострадали Харьковская, Черниговская, Сумская и Днепропетровская области.
Также из-за сложной ситуации в энергосистеме, потребители во многих регионах получают свет по графикам.