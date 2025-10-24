Соответствующее заявление президент Зеленский сделал 24 октября на встрече с британским премьером Киром Стармером на Даунинг-стрит, передает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Для чего Путин терроризирует украинские города?

По словам президента Украины, российский диктатор стремится вызвать в Украине гуманитарный кризис этой зимой.

Зеленский согласился с оценкой премьера Великобритании, который отметил, что российский лидер не намерен прекращать агрессию.

Об этом свидетельствуют постоянные удары по энергетической инфраструктуре, которые призваны лишить украинцев тепла и света в холодный сезон.

Мы не одиноки в этой ситуации... с самого начала войны, но особенно сейчас,

– добавил Зеленский.

Известно, что после встречи лидеры отправились в МИД, где состоятся переговоры накануне онлайн-саммита международной коалиции в поддержку Украины. Речь идет об очередном заседании "Коалиции решительных" 24 октября в Лондоне.

