В честь прибытия Зеленского в Виндзорский замок прозвучал гимн Украины и королевский салют. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.
Что известно о визите Зеленского в Великобританию?
Президент Украины прибыл в Виндзорский замок, где уже в третий раз в 2025 году встретится с королем Чарльзом III.
Позже сегодня он встретится с премьер-министром Киром Стармером и примет участие в заседании "коалиции желающих" в Лондоне.
В Лондоне готовится встреча "коалиции желающих"
24 октября в Лондоне состоится встреча "коалиции ре". Западные СМИ сообщили, что президент Зеленский отправится в Великобританию, чтобы принять участие в переговорах с европейскими лидерами.
Перед этим европейские лидеры и Зеленский поддержали призыв президента Трампа к прекращению огня на нынешней линии фронта как отправной точки для переговоров. В совместном заявлении они призывают усилить давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир.
Ранее украинский лидер рассказал в своих соцсетях, что на этой неделе у него "будет много встреч и переговоров в Европе".