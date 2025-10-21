Трамп призвал к прекращению огня на нынешних линиях фронта после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Трамп снова не верит, что Украина может победить Россию, – Bloomberg
Какое заявление сделали Украина и Европа?
Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна быть отправной точкой переговоров,
– отмечается в документе.
Ожидается, что Трамп и президент России Владимир Путин проведут встречу в Будапеште – столице Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, но сохраняла дружеские отношения с Москвой на протяжении всей войны.
Ранее Россия настаивала, чтобы Украина передала ей дополнительные территории перед объявлением перемирия. В то же время Киев и его европейские партнеры традиционно выступают за немедленное прекращение боевых действий, чтобы начать переговоры.
В заявлении говорится, что в пятницу европейские лидеры соберутся на саммит ЕС в формате "коалиции желающих" – группы государств, которые поддерживают Украину. Зеленский планирует принять участие в этой встрече.
"Мы должны усилить давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов заключить мир. Мы разрабатываем меры для использования полной стоимости иммобилизованных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы", – отмечается в заявлении.
Что предлагал Трамп?
Дональд Трамп сразу после того, как покинул Белый дом, высказался о встрече с Владимиром Зеленским в заметке в соцсети Truth Social. По словам президента США, переговоры с его украинским коллегой были "очень интересными и сердечными". В то же время Трамп заявил, что, как и в случае с Путиным, он сказал Зеленскому, что "пришло время прекратить убийства и заключить соглашение".
Владимир Зеленский согласился с Дональдом Трампом, что Украине и России стоит остановиться на нынешних позициях для начала мирных переговоров.
В то же время Кремль отверг идею остановки войск по линии соприкосновения как возможного первого шага к переговорам. Песков назвал подобные предложения "газетными сообщениями".