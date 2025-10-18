Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского после визита в Белый дом.

Что сказал Зеленский о словах Трампа о мире?

Владимир Зеленский отметил, что он согласен со словами Дональда Трампа, что и Украина, и Россия должны остановиться на нынешней линии фронта, там, где обе страны сейчас находятся.

Президент Трамп прав. Это важно, чтобы мы остановились там, где мы находимся (на линии фронта – 24 Канал), и потом говорить,

– сказал президент Украины.

В то же время украинский лидер отметил, что сейчас все зависит от действий и решений российского диктатора Владимира Путина. Ведь Украина не начинала войну и всегда готова к миру.

Что писал Трамп ранее о необходимости остановиться на фронте?

Дональд Трамп сразу после того, как покинул Белый дом, высказался о встрече с Владимиром Зеленским в заметке в соцсети Truth Social. По словам президента США, переговоры с его украинским коллегой были "очень интересными и сердечными".



Дональд Трамп призвал Украину и Россию остановиться на нынешней линии фронта / Скриншот с аккаунта президента США в соцсети Х

В то же время Трамп заявил, что, как и в случае с Путиным, он сказал Зеленскому, что "пришло время прекратить убийства и заключить соглашение".

"Хватит кровопролития, достаточно определять границы войной и отвагой. Они должны остановиться там, где находятся сейчас. Пусть обе стороны объявят о победе, а история рассудит! Больше никаких выстрелов, никакой смерти, никаких огромных и неподъемных расходов. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом. Тысячи людей гибнут каждую неделю – достаточно, возвращайтесь к своим семьям в мире" – написал Трамп.