Трамп закликав до припинення вогню на нинішніх лініях фронту після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі в п'ятницю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Яку заяву зробили Україна та Європа?

Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа про те, що бойові дії мають бути негайно припинені, а нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів,

– зазначається у документі.

Очікується, що Трамп і президент Росії Володимир Путін проведуть зустріч у Будапешті – столиці Угорщини, яка є членом НАТО та ЄС, але зберігала дружні стосунки з Москвою протягом усієї війни.

Раніше Росія наполягала, щоб Україна передала їй додаткові території перед оголошенням перемир’я. Водночас Київ і його європейські партнери традиційно виступають за негайне припинення бойових дій, аби розпочати переговори.

У заяві йдеться, що у п'ятницю європейські лідери зберуться на саміт ЄС у форматі "коаліції охочих" – групи держав, які підтримують Україну. Зеленський планує взяти участь у цій зустрічі.

"Ми повинні посилити тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир. Ми розробляємо заходи для використання повної вартості іммобілізованих суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси", – наголошується у заяві.

Що пропонував Трамп?