Кремль планирует использовать возможную встречу для обсуждения отношений с США и войны в Украине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское СМИ "РИА Новости".

Что заявил Песков о встрече США и России?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что перед возможной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа "придется проделать большую домашнюю работу". По его словам, подготовка к переговорам пока не началась, а масштабная организация только стартует.

Москва рассматривает предстоящую встречу как площадку для обсуждения двусторонних отношений с Вашингтоном. Также Кремль ожидает, что эти переговоры могут предоставить возможность для продвижения в направлении "мирного урегулирования войны против Украины".

Отдельно после встречи лидеров Украины и США, Кремль отверг идею остановки войск по линии соприкосновения как возможного первого шага к переговорам. Песков назвал подобные предложения "газетными сообщениями".

"Эта тема (остановки войск – 24 Канал) неоднократно поднималась с различными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ, и этот ответ хорошо известен: последовательность позиции России не меняется", – сказал пресс-секретарь Путина.

Что известно об анонсированной встрече?