Украинский президент предположил, что может произойти, если события в Будапеште будут разворачиваться по "плохому сценарию". Об этом он рассказал журналистам по итогам своего визита в США, передает 24 Канал.

Что говорит Зеленский о встрече в Венгрии?

Зеленский подтвердил, что Украина согласится на приглашение в любом формате для встречи в Будапеште – трехсторонние переговоры или shuttle diplomacy, когда Трамп отдельно будет общаться с президентами Украины и России.

В то же время отвечая на вопрос журналистов о "плохом сценарии", Зеленский отметил, что "даже когда вам кажется, что вы в тупике, он не такой еще глухой". Кроме того, никогда не надо делать ничего плохого для своего дома.

Если конфигурация, где Америка посередине, это одна история. А если конфигурация такая, что давление только на Украину, никто не выйдет победителем. Мы не дадим победу "русским",

– подчеркнул украинский лидер.

К тому же европейские лидеры заверили его в полной поддержке, они будут иметь с Украиной одинаковую позицию.

Что известно о предстоящих переговорах в Будапеште?