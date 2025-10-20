Политик заявил, что среди представителей администрации Трампа царит ложное впечатление относительно Донбасса. Об этом он сказал на встрече с журналистами по итогам визита в США, передает 24 Канал.

Как Зеленский объяснял Виткоффу, почему выход из Донбасса – не вариант?

Эти чиновники, среди них – Стив Уиткофф, ссылаются на результаты так называемого референдума, который россияне провели на Донбассе в 2022 году. Мол, люди, которые живут на Востоке, выразили желание жить в России.

Президент напомнил, что сначала враг оккупировал восточные регионы, а уже потом проводил бесконтрольный и незаконный референдум. Причем между оккупацией и псевдорефендумом прошло 10 лет.

Также Стив Уиткофф утверждал, что, мол, Донетчина и Луганщина записаны как российские регионы в конституцию страны-агрессора. В свою очередь Зеленский объяснил, что это слабый аргумент для передачи Донбасса россиянам.

Если завтра Путин будет еще что-то вносить (в Конституцию России – 24 Канал), после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области России, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также прокомментировал информацию в СМИ, что якобы Путин готов вывести войска из оккупированных частей Запорожья и Херсонщины в обмен на Донбасс. Впрочем, неизвестно, означает ли это обещание не оккупировать остальные территории. Президент заявил, что "хотелось бы знать, что именно имеют в виду россияне". По его словам, пока четкой позиции нет.

Что известно о предложении Путина "обменяться территориями"?