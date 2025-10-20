Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One в воскресенье, 19 октября., сообщает 24 Канал.

Какова позиция Трампа по Донбассу?

Дональд Трамп утверждает, что он никогда не обсуждал вопрос передачи Донбасса. По его словам, США считают, что Украина и Россия должны остановиться на тех линиях, где они находятся сейчас.

Американский лидер также подчеркнул, что "все остальное" очень сложно согласовывать.

Если начинать говорить: "вы берете это, мы берем то", – там так много разных вариантов. Поэтому я говорю, что они должны остановиться прямо сейчас на линиях фронта, возвращаться домой, перестать убивать людей и все,

– объяснил он.

Трамп заявил, что ситуацию на Донбассе следует оставить без изменений, ведь регион уже разделен, а Россия, по его словам, контролирует около 78% территории.

Он также добавил, что дальнейшие договоренности могут быть достигнуты позже.

