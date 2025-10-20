Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One в воскресенье, 19 октября., сообщает 24 Канал.
Какова позиция Трампа по Донбассу?
Дональд Трамп утверждает, что он никогда не обсуждал вопрос передачи Донбасса. По его словам, США считают, что Украина и Россия должны остановиться на тех линиях, где они находятся сейчас.
Американский лидер также подчеркнул, что "все остальное" очень сложно согласовывать.
Если начинать говорить: "вы берете это, мы берем то", – там так много разных вариантов. Поэтому я говорю, что они должны остановиться прямо сейчас на линиях фронта, возвращаться домой, перестать убивать людей и все,
– объяснил он.
Трамп заявил, что ситуацию на Донбассе следует оставить без изменений, ведь регион уже разделен, а Россия, по его словам, контролирует около 78% территории.
Он также добавил, что дальнейшие договоренности могут быть достигнуты позже.
Как прошла встреча Трампа и Зеленского?
Дональд Трамп и Владимир Зеленский 17 октября провели встречу в Белом доме. По данным The Financial Times, во время переговоров Трамп настаивал, чтобы украинский лидер сдал Донбасс Путину, иначе – Украина "будет уничтожена".
Отмечается, что Трамп дословно повторял многие тезисы Путина, которые противоречили его собственным недавним заявлениям о слабых сторонах России. Между политиками возникали перепалки, причем американец "постоянно ругался".
Уже 19 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина "ничего не будет дарить агрессору". По его словам, чтобы "вернуть Россию в реальность" и заставить Путина сесть за стол переговоров, защитники наносят удары вглубь страны-агрессора, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям.