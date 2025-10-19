Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на обращение главы Украины.

Что сказал Зеленский о сотрудничестве с партнерами?

Партнеры помогают Украине, чтобы Россия не могла захватить территории, как этого хочет президент Владимир Путин. В частности, обсуждается поставка систем ПВО и некоторых средств для дальнобойных ударов. Зеленский анонсировал расширение возможностей украинской армии, которое будут обсуждать на следующей неделе.

Европа совместно с Украиной противодействует агрессору, в частности по поставкам энергоресурсов для партнеров от Украины. Также происходит коммуникации с лидерами для того, чтобы Европа могла совместно давить на Россию для честного и справедливого мира.

Мы ничего не будем дарить агрессору, и ничего им не забудем. Мы четко видим, что эта Россия является долговременной угрозой. Итак, нам в Европе нужно долговременное сотрудничество и реальные результаты и в короткой перспективе, и более дальновидно, чтобы люди могли жить,

– сказал Владимир Зеленский.

Президент также добавил, что Украина сопротивляется оккупантам на передовой. Чтобы "вернуть Россию в реальность" и заставить Путина сесть за стол переговоров, защитники наносят удары вглубь страны-агрессора, в частности по нефтеперерабатывающим предприятиям.

Что предшествовало заявлению Зеленского?