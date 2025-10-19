Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення очільника України.

Дивіться також Зможемо змінити хід війни, – військовий експерт назвав головну умову для контрнаступу ЗСУ

Що сказав Зеленський про співпрацю з партнерами?

Партнери допомагають Україні, аби Росія не могла захопити території, як цього прагне президент Володимир Путні. Зокрема, обговорюється постачання систем ППО та деяких засобів для далекобійних ударів. Зеленський анонсував розширення можливостей української армії, яке обговорюватимуть наступного тижня.

Європа спільно з Україною протидіє агресору, зокрема щодо постачання енергоресурсів для партнерів від України. Також відбувається комунікації з лідерами для того, щоб Європа могла спільно тиснути на Росію для чесного й справедливого миру.

Ми нічого не будемо дарувати агресору, і нічого їм не забудемо. Ми чітко бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою. Отже, нам у Європі потрібна довготривала співпраця та реальні результати і в короткій перспективі, і більш далекоглядно, щоб люди могли жити,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент також додав, що Україна чинить опір окупантам на передовій. Аби "повернути Росію в реальність" та змусити Путіна сісти за стіл переговорів, захисники завдають ударів углиб країни-агресорки, зокрема по нафтопереробних підприємствах.

Що передувало заяві Зеленського?