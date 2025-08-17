Таку заяву у неділю, 17 серпня, зробив державний секретар США Марко Рубіо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

Дивіться також Гарантії безпеки для України та питання територій мають бути в переговорах, – Рубіо

Що сказав Рубіо про питання територій?

Американський високопосадовець зауважив на численних заявах Володимира Путіна стосовно захоплення більшої частини України та його погляду на історію, і США знають, чого хоче Росія, проте українці не згодні ні з чим із його вимог.

Президент (Трамп – 24 Канал) неодноразово говорив, коли йдеться про території та територіальні претензії, це зрештою те, що Україна повинна буде вирішити. Це їхня територія. Це їхня країна. Зрештою, вони повинні будуть вирішити, з чим готові жити,

– заявив Марко Рубіо.

Водночас в етері NBC News Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не змушують Україну до передачі всіх окупованих Росією територій. За його словами, майбутня мирна угода не передбачатиме таких поступок.

Водночас він зазначив, що поступки повинні зробити обидві сторони, і за словами Марко Рубіо, саме це пропонують обом країнам США. У разі відповідних дій лише з одного боку, на його думку, це називатиметься капітуляцією.