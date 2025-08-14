Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Які питання мають стати предметом переговорів?

Напередодні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна Марко Рубіо заявив, що досягнення миру вимагатиме обговорення гарантій безпеки.

Держсекретар США також додав, що сподівається на швидкий прогрес у припиненні війни.

Доведеться розмовляти про територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони борються,

– підкреслив Рубіо.

Щодо можливого майбутнього перемир'я, він зазначив, що його перспективи стануть зрозумілими наступного дня, тобто після зустрічі Трампа і Путіна.

Нагадаємо, 15 серпня Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон в місті Анкоридж, що на Алясці.

Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що президенти Росії та США не планують підписувати документи за підсумками переговорів. Водночас він зазначив, що забігати вперед і пророкувати результати саміту на Алясці було б помилкою.