Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву прессекретаря очільника Кремля Дмитра Пєскова.

Що відбуватиметься під час зустрічі на Алясці?

Дмитро Пєсков заявив, що на саміті Росії та США на Алясці обговорюватимуться питання, пов'язані з "українським врегулюванням".

Підписання документів за підсумками саміту Путіна та Трампа на Алясці не очікується,

– наголосив він.

Водночас Пєсков зазначив, що забігати вперед і пророкувати результати саміту Росії та США на Алясці було б помилкою. За його словами, підготовка зустрічі пройшла в стислі терміни, однак усіх параметрів було дотримано.

До того ж прессекретар очільника Кремля додав, що зустріч стала можливою після візиту до Росії спецпредставника президента США Стіва Віткоффа.

Нагадаємо, сам Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін під час зустрічі на Алясці захоче укласти угоду. Водночас американський лідер сумнівається, чи він зможе домогтися негайного припинення вогню.