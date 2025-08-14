Повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Дивіться також Путін і Трамп на Алясці: чого Україні чекати від переговорів і які сценарії закінчення війни
Які у Трампа очікування від його зустрічі з Путіним?
Трамп вважає, що Путін піде на угоду під час зустрічі на Алясці 15 серпня. Водночас він не уточнив про яку саме угоду йде мова.
Я думаю, Путін хоче це зробити,
– заявив Трамп.
Він також висловив сумнів у тому, що під час зустрічі на Алясці вдасться домогтися негайного припинення вогню в Україні.
За словами президента США, під час його зустрічі з Путіним "буде обмін поступками щодо кордонів і територій". Водночас Трамп пригрозив новими санкціями, якщо "питання не буде вирішено".
Додамо, що Трамп оцінив ймовірність того, що майбутня зустріч з Путіним на Алясці закінчиться невдало, у 25%.