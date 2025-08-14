Повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Які у Трампа очікування від його зустрічі з Путіним?

Трамп вважає, що Путін піде на угоду під час зустрічі на Алясці 15 серпня. Водночас він не уточнив про яку саме угоду йде мова.

Я думаю, Путін хоче це зробити,

– заявив Трамп.

Він також висловив сумнів у тому, що під час зустрічі на Алясці вдасться домогтися негайного припинення вогню в Україні.

За словами президента США, під час його зустрічі з Путіним "буде обмін поступками щодо кордонів і територій". Водночас Трамп пригрозив новими санкціями, якщо "питання не буде вирішено".

Додамо, що Трамп оцінив ймовірність того, що майбутня зустріч з Путіним на Алясці закінчиться невдало, у 25%.