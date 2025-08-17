Якщо ж поступиться лише одна зі сторін, то це капітуляція. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.

Дивіться також Усе пішло не за планом США: політолог пояснив, чому Путін виграв від зустрічі з Трампом

Що Рубіо заявив про потенційну мирну угоду між Україною та Росією?

Ви не можете мати мирну угоду, якщо обидві сторони не дадуть і не отримають. Ви не можете мати мирну угоду, якщо обидві сторони не зроблять поступок. Це факт,

– заявив Рубіо.

Якщо ж так не трапляється, Рубіо констатує, що це капітуляція.

Але оскільки жодна зі сторін у цій війні не збирається здаватися, США пропонують угоду, яка передбачає поступки з обох сторін. Прості погрози Росії і вимоги до неї він вважає хибним шляхом, бо Москва тоді може просто не погоджуватися з умовами.

Рубіо підтвердив, що США, звісно, вимагали у Росії певних поступок.