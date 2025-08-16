Таку оцінку зустрічі Трампа і Путіна в етері 24 Каналу дав політолог Олег Саакян, висловивши думку, що більше за всіх виграв від переговорів в Анкориджі – російський диктатор.

Які переваги отримав Кремль?

Цілі очільника Кремля від розмови з американським президентом були зрозумілі. Він хотів отримати цю зустріч з Трампом, як демонстрацію того, що він не кульгава качка і списувати його зарано.

Лідер Штатів дав йому для цього всі можливості, запросивши на власну територію, підготувавши для нього червону доріжку, сказавши, що Росія велика держава з ядерною зброєю, а Україна – ні. З цими наративами очільник Кремля, як зазначив політолог, може тепер спокійно поїхати в Китай.

Крім того, російський диктатор отримав інструмент (у вигляді подальших консультацій) для відтермінування запровадження санкцій проти Росії. Трамп сказав, що поки що не збирається їх посилювати. Це, зі слів Саакяна, класична схема на кшталт того, що було під час переговорів у Мінську, Стамбулі.

Ймовірно, що далі будуть робочі групи, двосторонні контакти, що даватиме змогу Путіну увесь час підкидати Трампу кістку. Путін досягнув тактичної перемоги,

– вважає Саакян.

Щодо припинення обстрілів у повітрі, політолог висловив думку, що це сьогодні вигідніше Росії, бо до всього, до чого можна було, росіяни в Україні дотягнулися, а от наша держава як раз зараз вийшла на можливість завдавати ударів по військових цілях вглиб Росії. За цей час ймовірного повітряного перемир'я країна-агресорка, як зазначив політолог, накопичуватиме "Шахеди" й ракети, забезпечуватиме фронтову логістику.

"Все, що накопичиться, впаде на голову українців трохи пізніше, але все одно це впаде, бо куди Росія це діватиме? Виробництво вона не зупинить. Постачання вибухівки на фронт з підприємств, по яких Україна б’є і вдарила б ще, збільшиться, як і виробництво снарядів", – озвучив політолог.

Таким чином, за його переконанням, все це росіяни спрямують на фронт і втрати на лінії бойового зіткнення й у прифронтових містах можуть зрости. Наприклад, нещодавній удар по Сумах, умовно може не підпадати під домовленості про повітряне перемир'я, оскільки ця територія вважатиметься зоною бойових дій.

Домовленість про часткове припинення вогню (у повітряному просторі), на думку політолога, може бути перемогою для Трампа всередині американського суспільства. З його слів, у всьому іншому, окрім перекидання відповідальності на Україну, пошуку виправдання, чому не вдається досягнути завершення війни, президент США нині програв.

Внутрішньо він виглядає слабко й іміджево це для нього зараз репутаційний удар, а перед європейськими партнерами це виглядає кепсько, як і перед світом. Він фактично подарував Путіну цю зустріч,

– озвучив Саакян.

Політолог зазначив, що Україна знову стає у позицію, що вона хоче миру, а не Росія. На його погляд, наша держава разом з Європою відкотилась на пів кроку назад стосовно посилення санкційного тиску на Росію. Він припустив, що надалі європейські лідери будуть рішучішими, вони вчергове побачили, що Трамп продається за умовні російські буси.

Який виклик постав перед Україною?

Якщо говорити про результат цієї зустрічі, то в команді Трампа, на думку політолога, чудово розуміють, що США не отримали нічого. Адже так "добре" поговорили Путін і Трамп, що навіть спільний обід був скасований, ні до чого конкретного не домовилися і нічого не підписали, а також відмовились від запитань ЗМІ.

Це свідчить про те, що усе пішло не за планом США і не так, як хотів, щоб розгорталась ситуація Трамп. Пєсков казав, що зустріч буде 6 – 7 годин, врешті вона тривала менше 3-х. Формат було змінено на "три на три" замість "один на один",

– звернув увагу політолог.

Очевидно, що Трампу потрібен був Віткофф, щоб знати, що раніше казали росіяни, а з іншого боку була потреба і в Рубіо. Адже присутність поряд з президентом США на переговорах одного лише Віткоффа самі ж республіканці сприйняли б як зраду.

Саакян вважає, що такий формат "три на три" для росіян був неприємний, бо Путіним була втрачена можливість персонально "поїздити по вухах" Трампа без свідків. Крім того, була скасована зустріч у широкому форматі делегацій, хоча з боку Росії на саміт приїхала велика кількість представників.

Підсумовуючи, політолог висловив думку, що мине декілька тижнів і Трампу доведеться перейти до санкційного тиску стосовно Росії. З його слів, зараз для України головне – знайти правильні аргументи й точки з європейцями, щоб не дати покласти відповідальність за зрив переговорів на українську сторону.

Нагадаємо, що Трамп тепер планує провести розмову з Зеленським. Український лідер має прибути у Вашингтон 18 серпня.