Деталі зібрав 24 Канал.
Що заявляють світові політики про зустріч Путіна і Трампа на Алясці?
М'яч на боці Росії, – глава МЗС Італії Антоніо Таяні
– пояснив він.
МО Великої Британії не довіряє Путіну та говорить, що мають бути подальші кроки
Мерц сподівається на переговори Росії з Україною
– написав він.
Туреччина уважно стежить за підготовкою до зустрічі
"Пам'ятайте про жертв": пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова нагадала, що Росія продовжує обстріли
– указала вона.
– додала пані посол.
ООН вітає діалог, але хоче негайного, повного і беззастережного припинення вогню
Що говорить Папа Римський Лев XIV
Позиція України: Андрій Сибіга порівняв імперіалізм і демократію
– висловився він.
Чиновник пояснив, що результат зустрічі залежить від Путіна.
Питання не стільки в тому, що проситиме Трамп, скільки в тому, що Путін буде готовий прийняти. М'яч на його боці. Він повинен вирішити, чи хоче він діалогу, чи хоче він зустрічатися із Зеленським чи ні. Це ключ до зустрічі, і його справжнє бажання припинити війну буде видно з того, як він відповість Трампу. Мені здається, з іншого боку, що Росія намагається отримати якомога більше позицій на цьому етапі,
Таяні сподівається, що це "стане поворотним моментом, і що після цієї зустрічі можуть розпочатися справжні переговори між Росією та Україною, між Путіним та Зеленським".
Нам потрібно зрозуміти, чи може цей результат бути плодом цієї першої зустрічі, яка є зовсім іншою.
"Я сподіваюся, що сьогодні ми побачимо початок цих переговорів. Ми побачимо, що президент Путін нарешті дотримається свого слова, адже за останні пів року він чотири рази заявляв, що хоче миру (...) Чи готовий Путін, як він каже, до миру? І чи відступить він від війни, яку він веде в Україні вже три з половиною роки, не досягнувши жодної зі своїх стратегічних цілей і втративши за цей час понад мільйон росіян?" – риторично запитав Джон Гілі.
Через три з половиною роки після нападу на Україну, що суперечить міжнародному праву, Росія сьогодні має можливість погодитися на перемир'я і припинити військові дії. Ми очікуємо, що президент Путін серйозно поставиться до пропозиції президента Трампа про переговори і після зустрічі на Алясці без будь-яких умов розпочне переговори з Україною,
Мерц додав, що Україна має отримати гарантії безпеки, а Зеленський – узяти участь у переговорах.
Там сподіваються, що попередні перемовини у Стамбулі сприятимуть зрушенням у гуманітарних питаннях.
Поки світ дивиться на Аляску з надією на припинення вогню, росіяни продовжують як завжди. Вбиваючи мирних жителів. Вчора ввечері на Херсонщині. Семеро загиблих. Дев'ять поранених. Понад 100 зруйнованих будинків. А коли рятувальники вилучали тіла загиблих, російський безпілотник знову вдарив, поранено троє офіцерів,
Матернова наголосила: "Всі екзистенційні питання про своє майбутнє, про закінчення війни має вирішувати Україна. З гарантіями безпеки від своїх друзів та союзників. Інакше Путін знову вдарить".
Україна хоче миру — але не за будь-яку ціну. Я щиро сподіваюся, що Сполучені Штати та президент Трамп пам'ятатимуть про це завтра. В ім'я сьогоднішніх українських жертв і всіх інших загиблих від російських атак,
Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.
Понтифік сказав, чого очікує від зустрічі 15 серпня між Трампом і Путіним.
Ми завжди повинні прагнути до припинення вогню. Насильство, численні смерті повинні припинитися. Подивимося, як вони зможуть домовитися. Тому що після всього цього часу, яка мета війни? Ми завжди повинні шукати діалог, дипломатичні зусилля, а не насильство, не зброю.
Утім, він додав, що Ватикан не може зупинити ці конфлікти. Але працює над "м'якою дипломатією, завжди запрошуючи, заохочуючи до ненасильства через діалог і шукаючи рішення – тому що ці проблеми не можуть бути вирішені війною".
Позиція України та наших партнерів на шляху до миру є принциповою і чіткою: він не може бути визначений без України, а переговори можуть бути продуктивними лише після досягнення перемир'я. Ніхто не прагне миру більше, ніж українці. Ніхто не прагне миру більше, ніж європейці. Але Росія бачить свою мету у веденні війни. Росія воліє будувати нові стіни на нашому шляху до справедливого і тривалого миру. Вона хоче закрити нам шлях до свободи. Однак трансатлантична єдність демократій сильніша за російський імперіалізм. І саме завдяки нашій спільній трансатлантичній силі ми можемо досягти гідного миру, заснованого на надійній безпеці,