Американський і російський лідери планують зустрітися на Алясці вже сьогодні. Очікується, що головною темою зустрічі стане завершення російської війни в Україні. Водночас на двосторонньому саміті буде відсутня не лише Україна, а й її європейські партнери.

24 Канал дізнавався у Лондоні та Брюсселі, яку роль відіграє Євросоюз у мирних переговорах, хто має вплив на Трампа і чим можуть завершитися перемовини без участі Європи.

Трамп і Путін встановлюють нові правила в Європі?

Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться на Алясці вже незабаром ввечері. Це буде перша зустріч Трампа під час його другої каденції з Володимиром Путіним, фактично забезпечуючи його вихід із західної політичної ізоляції. Історична зустріч, як її вже охрестили міжнародні ЗМІ, відбудеться на об’єднаній військовій базі "Елмендорф-Річардсон" у місті Анкоридж.

Місце зустрічі обрали невипадково. Зі свого боку Росія пропонувала такі країни, як Об'єднанні Арабські Емірати або Саудівську Аравію.



Як пишуть у The Washington Post, США пропонували провести саміт у Європі. Однак через ордер Міжнародного кримінального суду Путіна можуть заарештувати там за звинуваченнями у воєнних злочинах в Україні.

Головною темою зустрічі стане припинення вогню в Україні, адже ці зусилля навряд чи можна вважати справжнім шляхом до довготривалого миру. Сам Трамп наголошував, що він не укладатиме жодних мирних угод з Путіним, оскільки це не його робота. Натомість він планує зрозуміти, чи можливо досягти цієї угоди пізніше, коли долучать українських перемовників.

Ймовірно, в перші дві хвилини я знатиму, чи можна укласти угоду, тому що це те, чим я займаюся. Я укладаю угоди,

– заявив Трамп.

Європейські фаворити Трампа: хто вони і чи мають голос у Вашингтоні?

Перша зустріч двох лідерів не передбачає залучення ані української сторони, ані очільників держав-членів ЄС. Відсутність Володимира Зеленського Трамп пояснив тим, що за три з половиною роки повномасштабної війни не побачив ефекту від його зусиль. Однак після переговорів з Путіним Трамп планує одразу ж зателефонувати президенту України й провести окрему розмову з європейськими лідерами. А можливо навіть і зустрітися.

Ян Бонд, заступник директора Центру європейських реформ (CER), сумнівається, що зустріч на Алясці матиме довгостроковий ефект, і переконаний, що навіть якби європейці були присутні, вони навряд чи змогли б реально вплинути на процес.

Ян Бонд Заступник директора Центру європейських реформ (CER) Бо я не вважаю, що Трамп здатний нав’язати Україні якесь рішення, хоча він може погіршити її становище. Але, гадаю, він здатен зробити це незалежно від того, чи будуть європейці в кімнаті.

Варто зазначити, що перед зустріччю з Путіним американський президент таки радиться з європейцями. 13 серпня, за два дні до саміту на Алясці, Трамп провив онлайн-конференцію з лідерами ЄС і генсеком НАТО. Ті, хоча і підтримують мирні зусилля Трампа, наголошують: майбутнє України має обговорюватися за її участі, а всі рішення — ухвалюватися разом. Тому європейці й закликали Трампа запросити Володимира Зеленського до Аляски, але американський лідер відкинув таке прохання.

За даними Reuters, під час розмови очільники держав-членів ЄС намагалися попередити президента США про ризи укладання перемир’я ціною інтересів Києва. Цю тезу підтверджує у коментарі 24 Каналу й Аманда Пол, заступниця керівника програми та старша політична аналітикиня програми "Європа у світі" Центру європейської політики (EPC).

Аманда Пол заступниця керівника програми та старша політична аналітикиня програми "Європа у світі" Центру європейської політики (EPC) Оскільки Європа не буде присутня на зустрічі Трампа і Путіна, вона фактично опинилася в стороні, попри те, що майбутнє європейської безпеки безпосередньо пов'язане з тим, як закінчиться війна Росії проти України. Її головна роль полягає в тому, щоб заздалегідь вплинути на Трампа, підготувати для нього ключові тези та вимоги, які він повинен висунути Путіну, і переконатися, що він повністю усвідомлює, наскільки високими є ставки для майбутнього України як суверенної держави, а також для європейської безпеки, і який потенційний вплив матимуть його зайві поступки Кремлю.

Чи дослухається Трамп до європейських союзників – покаже час. Та багато залежить від того, чиї голоси він почує найгучніше. Експерти вже окреслили коло фаворитів:

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

генсек НАТО Марк Рютте,

прем’єрка Італії Джорджія Мелоні,

прем’єр Великої Британії Кір Стармер,

президент Франції Еммануель Макрон,

президент Фінляндії Александр Стубб – відомий своєю пристрастю до гольфу, як і сам Трамп.

Проте це не гарантує, що він буде до них прислухатися, але є велика ймовірність, що деякі з їхніх слів до нього дійдуть. Важливим буде те, як вони пояснять ситуацію. Важливо підняти питання про українських дітей, яких Росія викрала і депортувала, оскільки це торкається Трампа, і він повинен порушити це питання під час зустрічі з Путіним,

– додала Аманда Пол.

На думку Бонда, Трамп слухає насамперед тих, хто йому лестить, а це означає, що йому навряд чи скажуть, коли він помиляється.

Троянський кінь Кремля в ЄС: як Орбан розколює Союз?

Лідером, до якого точно таки дослухається Дональд Трамп, став усім відомий своєю антиукраїнською позицією угорський прем’єр Віктор Орбан. Нещодавно Трамп і сам розповів про поради від угорського колеги. Американський лідер охарактеризував свого візаві як "дуже розумну людину, яку хтось любить, а хтось ні". Він розповів, що поставив угорському прем’єру питання, чи може Україна перемогти Росію.

Він подивився на мене, ніби кажучи: "Яке дурне питання". Він сказав: "Росія – величезна країна, і вони завоювали свою країну і завоювали своє життя через війни. Вони воюють. Це те, чим вони займаються". Він сказав: "Китай переможе вас торгівлею. Росія переможе вас війною". Це було дуже цікаво,

– навів Трамп деталі консультацій з Орбаном.

Угорський прем’єр продовжує підігрувати Москві не лише роздаючи поради президенту США, а й блокуючи спільну позицію ЄС. Напередодні саміту Трампа – Путіна, Євросоюз так і не зміг одностайно погодити документ на підтримку України. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився підписати заяву, тож її оприлюднили від імені 26 європейських лідерів.

Пізніше угорський лідер пояснив, чому не підтримав спільну заяву. Він наголосив, що давати вказівки зі сторони – недоречно. Крім того, Орбан запропонував провести саміт ЄС — Росія.

Такі дії не лише підривають єдність ЄС, а й показують: Євросоюз ще не доріс до гравця геополітичного рівня. Саме через це Трамп, як і раніше Путін, не прислухаються до офіційних представників ЄС – президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн чи очільниці зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Каллас. Тож Євросоюз поки що лишається спостерігачем великої гри, а не її активним учасником.

Гарантії безпеки для України від Європи

На думку аналітика Яна Бонда, питання не в тому, чи дослухається Дональд Трамп до європейців, а в тому, чи можуть вони самі щось зробити, щоб Путін не здобув перемогу в цій війні. І він переконаний: можуть. Утім, варто додати, що можуть, але діють дуже обмежено.

Експерт вважає, що така "бездіяльність" частково пояснюється вірою в те, що проблема зникне сама, без серйозних зусиль для її розв’язання.

Ян Бонд Заступник директора Центру європейських реформ (CER) Частково це пов'язано з успіхом російської пропаганди, яка робить Росію набагато сильнішою, ніж вона є насправді. Знаєте, ми маємо постійно нагадувати собі, що Росія вже не є супердержавою, а європейці разом набагато сильніші за Росію. Вони просто мають працювати разом, щоб це продемонструвати.

Однак роль Європи виходить за межі поточної військової та фінансової допомоги – вона також може запровадити гарантії безпеки, щоб запобігти новій агресії Росії в майбутньому.

Ідея про розміщення європейських миротворців на території України, яку активно обговорювали на початку 2025 року, схоже відійшла на другий план.

Однією з можливих європейських гарантій безпеки називалося членство України в Євросоюзі. Хоча це і має економічні й геополітичні переваги, зрештою це не є панацеєю від подальшої російської агресії.

Згідно з Договором про Європейський Союз, будь-який член ЄС, який зазнає нападу, має право на обов’язкову гарантію безпеки. Утім, на практиці невідомо, як це працюватиме.

Проблема полягає в тому, що зараз ЄС не має військових сил або військових командних структур, щоб реалізувати таку гарантію для країни, яка зазнає нападу. Тому Європа має дуже швидко подумати над тим, як вона може забезпечити захист будь-якої країни-члена, а не тільки України, в умовах, коли, наприклад, американці можуть заблокувати дії НАТО,

– каже Ян Бонд.

Інша проблема, з огляду потенційного членства в ЄС, – це віддаленість цієї перспективи. Під час польського головування в Раді ЄС Україні так і не вдалося відкрити перший кластер, аби стартувати у перемовинах про вступ через блок Угорщини. Але цей євроінтеграційний шлях блокують не лише зовнішні чинники: в європейських столицях ситуація із законом про НАБУ і САП не залишилась не поміченою.

"Я думаю, що хоча й були розмови про способи включення України до частини внутрішнього ринку ЄС тощо, навіть це на цей час здається досить далекою перспективою. І останні події щодо незалежності НАБУ та САП дійсно не допомогли Україні", — сказав Ян Бонд.

Тристороння зустріч Трампа, Путіна та Зеленського без європейців

Ще до зустрічі з Путіним Дональд Трамп уже анонсує можливу тристоронню зустріч із російським та українським лідерами. При цьому про участь європейців поки не йдеться. Якби така зустріч відбулася, без підтримки європейських союзників ситуація могла б нагадувати Овальний кабінет, де президент України почув би про "відсутність карт" не лише від Трампа, а й від Путіна.

Аманда Пол заступниця керівника програми та старша політична аналітикиня програми "Європа у світі" Центру європейської політики (EPC) Якщо ЄС чи європейці також опиняться поза майбутньою тристоронньою зустріччю за участю Зеленського, Трампа та Путіна, це буде дуже поганою новиною й покаже, що ЄС має мало впливу та значення в очах Трампа. Звісно, це буде на руку Путіну. Водночас постає інше питання: хто саме представлятиме Європу на такому майбутньому саміті. Це те, що європейцям потрібно вирішити самим.

На думку Яна Бонда, зустріч у такому форматі тріо взагалі є малоймовірною. На це як мінімум впливає той факт, що Путін не вважає президента України легітимним. Водночас як зазначає експерт, навіть якщо такий сценарій стане реальністю, він навряд чи буде зручним для Зеленського, адже в такій конфігурації Трамп і Путін можуть діяти спільно, намагаючись нав’язати Україні невигідні умови.

"Але якщо ця зустріч відбудеться, то Трамп і Путін можуть спробувати переконати Зеленського погодитися на дуже невигідну угоду. Але я не розумію, чому Зеленський мав би на це погоджуватися. Це як бути на зустрічі з хуліганом. Хуліган буде кричати й намагатися залякати вас. Але зрештою, Зеленський повинен робити те, що є правильним для країни, а це означає не йти на поступки ані Путіну, ані Трампу", – додав Бонд.