Такую оценку встречи Трампа и Путина в эфире 24 Канала дал политолог Олег Саакян, выразив мнение, что больше всех выиграл от переговоров в Анкоридже – российский диктатор.

Какие преимущества получил Кремль?

Цели главы Кремля от разговора с американским президентом были понятны. Он хотел получить эту встречу с Трампом, как демонстрацию того, что он не хромая утка и списывать его рано.

Лидер Штатов дал ему для этого все возможности, пригласив на собственную территорию, подготовив для него красную дорожку, сказав, что Россия великая держава с ядерным оружием, а Украина – нет. С этими нарративами глава Кремля, как отметил политолог, может теперь спокойно поехать в Китай.

Кроме того, российский диктатор получил инструмент (в виде дальнейших консультаций) для отсрочки введения санкций против России. Трамп сказал, что пока не собирается их ужесточать. Это, по словам Саакяна, классическая схема вроде того, что было во время переговоров в Минске, Стамбуле.

Вероятно, что дальше будут рабочие группы, двусторонние контакты, что позволит Путину все время подбрасывать Трампу кость. Путин достиг тактической победы,

– считает Саакян.

Относительно прекращении обстрелов в воздухе, политолог высказал мнение, что это сегодня выгоднее России, потому что ко всему, к чему можно было, россияне в Украине дотянулись, а вот наше государство как раз сейчас вышло на возможность наносить удары по военным целям вглубь России. За это время вероятного воздушного перемирия страна-агрессор, как отметил политолог, будет накапливать "Шахеды" и ракеты, обеспечивать фронтовую логистику.

"Все, что накопится, упадет на голову украинцев чуть позже, но все равно это упадет, потому что куда Россия это будет девать? Производство она не остановит. Поставки взрывчатки на фронт с предприятий, по которым Украина бьет и ударила бы еще, увеличатся, как и производство снарядов", – озвучил политолог.

Таким образом, по его убеждению, все это россияне направят на фронт и потери на линии боевого соприкосновения и в прифронтовых городах могут возрасти. Например, недавний удар по Сумах, условно может не подпадать под договоренности о воздушном перемирии, поскольку эта территория будет считаться зоной боевых действий.

Договоренность о частичном прекращении огня (в воздушном пространстве), по мнению политолога, может быть победой для Трампа внутри американского общества. По его словам, во всем остальном, кроме переброски ответственности на Украину, поиска оправдания, почему не удается достичь завершения войны, президент США сейчас проиграл.

Внутренне он выглядит слабо и имиджево это для него сейчас репутационный удар, а перед европейскими партнерами это выглядит плохо, как и перед миром. Он фактически подарил Путину эту встречу,

– озвучил Саакян.

Политолог отметил, что Украина снова становится в позицию, что она хочет мира, а не Россия. На его взгляд, наше государство вместе с Европой откатилось на полшага назад относительно усиления санкционного давления на Россию. Он предположил, что в дальнейшем европейские лидеры будут более решительными, они в очередной раз увидели, что Трамп продается за условные российские бусы.

Какой вызов предстал перед Украиной?

Если говорить о результате этой встречи, то в команде Трампа, по мнению политолога, прекрасно понимают, что США не получили ничего. Ведь так "хорошо" поговорили Путин и Трамп, что даже совместный обед был отменен, ни к чему конкретному не договорились и ничего не подписали, а также отказались от вопросов СМИ.

Это свидетельствует о том, что все пошло не по плану США и не так, как хотел, чтобы разворачивалась ситуация Трамп. Песков говорил, что встреча будет 6 – 7 часов, в итоге она длилась менее 3-х. Формат был изменен на "три на три" вместо "один на один",

– обратил внимание политолог.

Очевидно, что Трампу нужен был Уиткофф, чтобы знать, что раньше говорили россияне, а с другой стороны была потребность и в Рубио. Ведь присутствие рядом с президентом США одного только Уиткоффа сами же республиканцы восприняли бы как предательство.

Саакян считает, что такой формат "три на три" для россиян был неприятен, потому что Путиным была потеряна возможность персонально "поездить по ушам" Трампа без свидетелей. Кроме того, была отменена встреча в широком формате делегаций, а ведь со стороны России на саммит приехало большое количество представителей.

Подытоживая, политолог выразил мнение, что пройдет несколько недель и Трампу придется перейти к санкционному давлению в отношении России. По его словам, сейчас для Украины главное – найти правильные аргументы и точки с европейцами, чтобы не дать возложить ответственность за срыв переговоров на украинскую сторону.

Напомним, что Трамп теперь планирует провести разговор с Зеленским. Украинский лидер должен прибыть в Вашингтон 18 августа.