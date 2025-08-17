Если же уступит только одна из сторон, то это капитуляция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

Что Рубио заявил о потенциальном мирном соглашении между Украиной и Россией?

Вы не можете иметь мирное соглашение, если обе стороны не дадут и не получат. Вы не можете иметь мирное соглашение, если обе стороны не сделают уступок. Это факт,

– заявил Рубио.

Если же так не случается, Рубио констатирует, что это капитуляция.

Но поскольку ни одна из сторон в этой войне не собирается сдаваться, США предлагают соглашение, которое предусматривает уступки с обеих сторон. Простые угрозы России и требования к ней он считает ложным путем, потому что Москва тогда может просто не соглашаться с условиями.

Рубио подтвердил, что США, конечно, требовали у России определенных уступок.