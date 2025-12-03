Особенно изнурительной для Трампа оказалась речь госсекретаря США Марко Рубио. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также "Непростые проблемы": Трамп вспомнил о коррупционном скандале в Украине на фоне мирных переговоров

Как Трамп едва не заснул на заседании своего правительства?

Госсекретарь США Марко Рубио на заседании правительства США очень увлеченно рассказывал о "трансформационной внешней политике" президента. Правда, сам Трамп не выглядел очень восторженным.

Рубио "убаюкивает" Трампа: смотрите видео

Это была последняя речь на заседании, и она была для Трампа особенно тяжелой для прослушивания, хотя Рубио сидел прямо рядом с ним. Он выглядел крайне сонливым, но делал вид, что слушает своего госсекретаря.

"Трамп несколько раз за время длительного заседания прищуривал, закрывал или, казалось, закрывал глаза, в частности во время страстных выступлений министра торговли Говарда Лутника и министра труда Лори Чавес-ДеРемерер, которая подробно рассказывала о мерах по развитию трудовых ресурсов. Иногда он также, казалось, смотрел на бумагу, лежавшую на столе перед ним, создавая впечатление, что его глаза закрыты", – пишет CNN.

Трамп едва не спит на заседании правительства США: смотрите видео

Ранее Трамп едва сдерживался не заснуть на своем брифинге