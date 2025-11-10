Сам Трамп любил называть своего предшественника "Сонным Джо". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Мог ли Трамп заснуть на брифинге в Белом доме?

6 ноября президент США Дональд Трамп участвовал в брифинге по снижению цен на популярные лекарства для похудения, который транслировали в прямом эфире.

На некоторых фото с брифинга Трамп сидит с закрытыми глазами, а время от времени он даже прилагал усилия, чтобы их открыть.

Уставший Трамп на брифинге

Эти фото в частности распространяли оппоненты Трампа, чтобы поставить под сомнение эффективность его работы.

Например, пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, одного из главных оппонентов президента, опубликовала эти фото и видео с подписью: "Сонливый Дон вернулся".

Интересно, что сам Трамп часто любил называть своего предшественника Джо Байдена "сонным Джо".

В Белом доме заявили, что Трамп на мероприятии не спал, наоборот: он много говорил и отвечал на вопросы журналистов.

"Это объявление президента Трампа (о снижении цен на лекарства – 24 Канал) позволит сэкономить значительную сумму денег и спасти бесчисленное количество американских жизней, но либеральные СМИ, которые терпят неудачи, хотят распространять чушь вместо того, чтобы освещать это событие", – сказал представитель Белого дома в комментарии BBC.

Издание отмечает, что все президенты США время от времени имели уставший вид. Даже значительно моложе Барак Обама иногда выглядел устало и протирал глаза на длинных саммитах.

