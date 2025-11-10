Об этом в интервью 24 Канала отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, добавив, что приостановление поставок американского оружия странам НАТО и Украине тоже объясняется шатдауном.

На какие процессы влияет шатдаун?

Нынешний шатдаун оказался самым длинным за всю историю США. По словам Эпштейна, второй затяжной шатдаун был во время первой каденции Трампа. Он рассказал, что демократы несколько дней назад вышли с новой позицией, они проявили готовность идти на компромисс. А вот республиканцы на их предложения не соглашались.

Во время предыдущего шатдауна было как раз наоборот. Республиканцы были в меньшинстве. Сегодня, как отметил Эпштейн, в меньшинстве демократы. Трамп концентрирует на себе столько власти, что многие люди хотят, чтобы они противостояли этому.

Непонятно, кого они обвиняют в этом шатдауне: демократов или республиканцев. Вот это дополнительная причина, почему этот шатдаун не заканчивался. И демократы, и республиканцы считали, что они все еще политически продолжают выигрывать,

– объяснил Эпштейн.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative рассказал, что шатдаун коснулся не только процесса поставки оружия союзникам по НАТО, которые ее покупают в США, но и, например, помощи от американского правительства. Определенная категория граждан страны получает выплаты на приобретение продуктов питания (более 40 миллионов человек). Пока продолжается шатдаун, эта поддержка на паузе.

Центральное правительство обязано оказывать эту помощь. Закон об этом был принят давно. Трамп отказывается выделять эти деньги, пока продолжается шатдаун, он это использует как рычаг против демократов. Типа, если те продолжают затягивать шатдаун, то он не будет помогать всем этим бедным людям,

– озвучил Эпштейн.

Как только официально шатдаун завершится, а первый шаг к этому уже сделан (в Сенате состоялось голосование), тогда, по убеждению Эпштейна, ряд процессов возобновится, в том числе поставки оружия странам НАТО и соответственно Украине. Сегодня, по его мнению, этот вопрос не в приоритете у политиков США по сравнению с необходимостью выплачивать денежную помощь некоторым американцам на покупку продуктов.

К сведению! 10 ноября в Сенате состоялось голосование, демократы и республиканцы пришли к договоренности и проголосовали за план временного финансирования правительства, чтобы завершить шатдаун. Решение набрало необходимые 60 голосов. План позволит осуществлять финансирование госучреждений до конца 2025 года, а других – до 30 января 2026 года.

Основное о шатдауне в США: