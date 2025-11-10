По меньшей мере, на несколько месяцев – предварительно, договоренность между республиканцами и демократами простирается до 30 января 2026 года. Голосование транслировали на официальном сайте Сената, пишет 24 Канал.
Смотрите также Поставка американского оружия Украине и НАТО задерживается из-за шатдауна в США, – Axios
Как прошло голосование в Сенате по историческому шатдауну в США?
Законопроект, который позволит приблизить продолжение финансирования правительственных структур в США, набрал в Сенате 60 голосов "за" (это ровно необходимый минимум) и 40 "против". Это означает, что сотни тысяч госслужащих избегут принудительного отпуска, а программы социальной защиты и поддержки экономики продолжат работу.
Перед голосованием продолжались многочисленные дебаты, частично они касались и финансирования обороны, помощи Украине и Израилю, а также реформ государственного долга. Согласованный текст документа содержит временное продление бюджетных ассигнований до 30 января.
Республиканцы и демократы пошли на этот шаг, чтобы избежать более глубокого кризиса. Ради этого обе стороны вынуждены были сделать определенные уступки – в частности, по медицинским программам и увольнениям государственных служащих.
У CNN отмечали, что расширенные субсидии на доступное лечение продолжат, хотя Трамп был против. А также соглашение предусматривает отмену увольнений президентом федеральных работников во время шатдауна и предотвращения таких действий в будущем.
Заметим, что это еще конец истории. Сейчас Сенат только преодолел флибустьерство, дальше еще пакетное рассмотрение, а затем законопроект должна утвердить Палата представителей, и еще после – подписать Дональд Трамп. А политическая ситуация в стране такая, что на любом этапе могут возникнуть трудности.
Что стоит знать о последнем шатдауне в США?
Шатдаун правительства США начался 1 октября 2025 года и по состоянию на 9 ноября продолжался уже 40 дней. Это сделало его самым длинным в истории Америки.
Причиной были нерешенные политические споры между демократами и республиканцами, в частности по финансированию здравоохранения и субсидий, о чем рассказывал 24 Каналу эксперт Совета внешней политики "Украинская Призма" Иван Ус.
Последствия шатдауна чувствовали сотни тысяч работников федерального правительства, которые оставались без зарплаты. В то же время миллионы американцев рисковали потерять социальные выплаты. В течение этих 40 дней были перебои в работе аэропортов и рост экономической неопределенности.