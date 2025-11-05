Сколько длится шатдаун в США?

В результате вынужденная пауза в работе федерального правительства, которую называют шатдауном, стала самой длинной в истории страны, передает 24 Канал со ссылкой на госпожу посла Украины в США Ольгу Стефанишину.

По состоянию на 4 ноября 2025 года частичное закрытие федерального правительства Соединенных Штатов вступило в 35-й день. С 5 ноября этот шатдаун станет самым длительным в истории США,

– отметила Стефанишина.

Нынешний шатдаун в США побил 35-дневный рекорд, который был установлен во времена первого президентского срока Дональда Трампа. Тогда он длился с 22 декабря 2018 до 25 января 2019 года.

Почему не договорятся демократы и республиканцы?

В последние несколько дней в США начали появляться первые признаки, что политики смогут найти взаимопонимание и остановить шатдаун, который оставил без зарплат около 1,4 миллиона федеральных служащих, пишет AFP.

В частности, за несколько часов до достижения антирекорда в администрации Трампа начали бить тревогу из-за хаоса, который может охватить аэропорты по всей стране.

Если правительственный кризис затянется на шестую неделю, дефицит персонала углубится, что приведет к закрытию аэропортов и участков воздушного пространства,

– отмечает издание.

Однако демократы и республиканцы так и не смогли прийти к согласию относительно расходов на здравоохранение, которые стали основной причиной конфликта, что в конце концов привело к шатдауну.

Демократы настаивают, что проголосуют за бюджетную резолюцию для прекращения паузы в работе правительства только после достижения соглашения о продлении страховых субсидий для миллионов американцев.

Однако республиканцы заявляют, что будут обсуждать этот вопрос только после того, как правительство снова заработает.

Стоит знать! В прошлый шатдаун именно дефицит работников аэропортов и угроза остановки авиаполетов заставили Трампа прекратить правительственный кризис 2019 года.

