Какие проблемы в аэропортах США?

На седьмой день прекращения работы правительства в аэропортах США начались задержки рейсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Шатдаун был бы хуже: в МИД прокомментировали, как временный бюджет США повлияет на поддержку Украины

Федеральное управление гражданской авиации предупреждает, что волновой эффект влияет на рейсы почти везде. На пунктах подхода и вылета в Хьюстоне, Ньюарке и Лас-Вегасе не хватает диспетчеров, как и на пунктах, обслуживающих самолеты в районах Бостона, Атланты, Филадельфии и Далласа.

Ожидается, что в двух главных аэропортах Хьюстона, Хобби и Межконтинентальном аэропорту имени Джорджа Буша, будут задержки наземного обслуживания из-за нехватки персонала.

Трудовые акции или забастовки запрещены законом в США, однако диспетчеры массово берут больничные и не выходят на работу. Поэтому поскольку штат диспетчеров воздушного движения ограничен, небольшого количества работников, которые берут внеплановый отпуск, может быть достаточно, чтобы вызвать проблемы.

Из-за недостатка диспетчеров контроль над аэропортом перешел к самим пилотам, но это ликвидирует один уровень безопасности.

Повлияет ли шатдаун на Украину?

1 октября в США ввели шатдаун, поэтому Владимир Зеленский ответил, повлияет ли это на поставки Украине американского оружия, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Президента.

По его словам, несмотря на шатдаун, американское оружие продолжает поступать в Украину. США не заблокировали поставки, и это важно.

Американцы разблокировали возможности закупки Patriot, не только ракет, но и систем. И вопрос исключительно в деньгах. То есть есть плюсы, видите, есть и минусы. Как только что-то мы там дипломатически разблокировали, то появляются другие дефицитные вещи. Поэтому я рассчитываю на замороженные активы,

– заявил глава государства.

Что известно о шатдауне в США?