Перед этим Сенат и Палата представителей со скрипом поддержали тот документ. 24 Канал благодаря Reuters напишет об этом подробнее.

Палата представителей США 13 ноября по Киеву вслед за Сенатом проголосовала за законопроект, который прекратит шатдаун. После этого шага оставалось только Дональду Трампу поставить свою подпись.

Документ в Палате принят 222 голосами против 209. Интересно, что 6 демократов присоединились к республиканцам, а однако 2 республиканцев проголосовали против.

Президент США Дональд Трамп не стал медлить и подписал законопроект в этот же день. Так что официально с этой подписью шатдаун в стране подошел к концу, финансирование продлили до 30 января 2026 года.

Как отметил в разговоре с 24 Каналом исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, конец шатдауна в США выгоден Украине. Ведь теперь ряд процессов возобновятся, а среди них и поставки оружия странам НАТО, а засим и для ВСУ.

Интересный факт: окончание шатдауна имеет неожиданно непосредственную связь с публикацией документов из скандального дела Эпштейна. Ведь для разрешения на это нужно было 218 подписей депутатов, и 217 давно собрали. Не хватало только одной, и новоизбранная Аделита Грихальва поставила ее сразу после присяги на первом же заседании Палаты.

