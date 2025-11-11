Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Когда может завершиться шатдаун в США?

Члены Палаты представителей, которые не участвовали в заседаниях более 50 дней, должны одобрить документ после его принятия Сенатом, чтобы завершить шатдаун.

Я думаю, что мы это сделаем,

– сказал Джонсон журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли он достаточно голосов для поддержки пакета.

Конгрессменов предупредили, что они имеют 36 часов, чтобы вернуться в Вашингтон, однако утром 10 ноября Джонсон призвал своих коллег сделать это как можно скорее из-за массовых задержек авиарейсов.

Говорю очевидное всем своим коллегам – республиканцам и демократам в Палате: вам нужно просто сейчас начинать возвращаться на Капитолийский холм,

– заявил он.

Тем временем демократы Палаты представителей, в частности лидер меньшинства Хаким Джеффрис (демократ от Нью-Йорка), раскритиковали сенаторов-демократов за договоренность с республиканцами.

Ожидается, что большинство демократов в Палате выступят против законопроекта, поэтому у Джонсона останется минимальный запас голосов в собственной партии.

Почему правительство США остановило работу?