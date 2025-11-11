Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Когда может завершиться шатдаун в США?
Члены Палаты представителей, которые не участвовали в заседаниях более 50 дней, должны одобрить документ после его принятия Сенатом, чтобы завершить шатдаун.
Я думаю, что мы это сделаем,
– сказал Джонсон журналистам, отвечая на вопрос, имеет ли он достаточно голосов для поддержки пакета.
Конгрессменов предупредили, что они имеют 36 часов, чтобы вернуться в Вашингтон, однако утром 10 ноября Джонсон призвал своих коллег сделать это как можно скорее из-за массовых задержек авиарейсов.
Говорю очевидное всем своим коллегам – республиканцам и демократам в Палате: вам нужно просто сейчас начинать возвращаться на Капитолийский холм,
– заявил он.
Тем временем демократы Палаты представителей, в частности лидер меньшинства Хаким Джеффрис (демократ от Нью-Йорка), раскритиковали сенаторов-демократов за договоренность с республиканцами.
Ожидается, что большинство демократов в Палате выступят против законопроекта, поэтому у Джонсона останется минимальный запас голосов в собственной партии.
Почему правительство США остановило работу?
Федеральное правительство США частично остановило работу в ночь на 1 октября 2025 года после провала голосований за финансирование бюджета на новый фискальный год.
Основной точкой разлома между республиканцами и демократами в этом году стала тема медицинского страхования, а именно спор вокруг продолжения субсидий по программе Affordable Care Act (ACA), более известной как Obamacare.
Из-за остановки работы правительства в США поставки американского оружия на сумму более 5 миллиардов долларов для поддержки союзников по НАТО и Украины задерживается.