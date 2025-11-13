Перед цим Сенат і Палата представників зі скрипом підтримали той документ. 24 Канал завдяки Reuters напише про це докладніше.

Палата представників США 13 листопада за Києвом услід за Сенатом проголосувала за законопроєкт, який припинить шатдаун. Після цього кроку залишалося тільки Дональду Трампу поставити свій підпис.

Документ у Палаті прийнятий 222 голосами проти 209. Цікаво, що 6 демократів приєдналися до республіканців, а проте 2 республіканців проголосували проти.

Президент США Дональд Трамп не став зволікати та підписав законопроєкт цього ж дня. Відтак офіційно з цим підписом шатдаун у країні добіг кінця, фінансування продовжили до 30 січня 2026 року.

Як зауважив у розмові з 24 Каналом виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, кінець шатдауну у США вигідний Україні. Адже тепер низка процесів відновляться, а серед них і постачання зброї країнам НАТО, а відтак і для ЗСУ.

Цікавий факт: закінчення шатдауну має несподівано безпосередній зв'язок із публікацією документів зі скандальної справи Епштейна. Адже для дозволу на це потрібно було 218 підписів депутатів, і 217 давно зібрали. Не вистачало лише одного, і новообрана Аделіта Гріхальва поставила його одразу після присяги на першому ж засіданні Палати.

