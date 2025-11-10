Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що через шатдаун насамперед страждають американці, зокрема військові. Щодо американської зброї для України – не варто забувати про її запаси в Європі.
Дивіться також У Кремлі одразу всі забігали: політолог сказав, який сильний козир має Трамп щодо Росії
Як на постачання зброї України впливає шатдаун США?
Політолог пояснив, що через шатдаун немає окремого підходу гальмування військових процесів, які пов'язані з Україною. Проблеми є в самому державному секторі США.
Проблеми з'являються навіть щодо виплат заробітних плат безпосередньо американським військовослужбовцям. Йдуть внески, щоб заплатити зарплату військовим. Ситуація справді критична і тема України є другорядною,
– наголосив він.
Зверніть увагу! В ніч на 10 листопада Сенат США ухвалив законопроєктт, який дозволить наблизити продовження фінансування урядових структур у США, він набрав 60 голосів "за", тобто необхідний мінімум. Це перший крок, який наблизить до кінця шатдауну. Тепер законопроєкт ще має затвердити Палата представників, а потім підписати президент Трамп.
Політолог підкреслив, що частина озброєння для України видається з запасів Пентагону, тому сам її можуть постачати з затримкою. Іншу частину зброї для нас купують в американських підприємствах ВПК.
Склади зброї зі Сполучених Штатів також є в європейських країнах, звідки можуть її постачати до України. Водночас, попри шатдаун, в США оголосили, що вони готові приймати більше замовлень, ніж є зараз.
Чаленко додав, що шатдаун при президентстві Дональда Трампа може свідчити, що боротьба республіканців проти демократів ще буде тривати. Зокрема, на виборах мера Нью-Йорка переміг демократ Зохран Мамдані.
До яких ще наслідків призводить шатдаун?
- Через шатдаун у США бракує диспетчерів у багатьох аеропортах. Через це на початку жовтня в країні затримувались авіарейси.
- Відомо, що шатдаун залишив без зарплат близько 1,4 мільйона федеральних службовців.
- Раніше міністр фінансів Скотт Бессент повідомив, що шатдаун коштувати американській економіці до 15 мільярдів доларів на тиждень.