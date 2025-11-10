Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко, зауваживши, що через шатдаун насамперед страждають американці, зокрема військові. Щодо американської зброї для України – не варто забувати про її запаси в Європі.

Як на постачання зброї України впливає шатдаун США?

Політолог пояснив, що через шатдаун немає окремого підходу гальмування військових процесів, які пов'язані з Україною. Проблеми є в самому державному секторі США.

Проблеми з'являються навіть щодо виплат заробітних плат безпосередньо американським військовослужбовцям. Йдуть внески, щоб заплатити зарплату військовим. Ситуація справді критична і тема України є другорядною,

– наголосив він.

Зверніть увагу! В ніч на 10 листопада Сенат США ухвалив законопроєктт, який дозволить наблизити продовження фінансування урядових структур у США, він набрав 60 голосів "за", тобто необхідний мінімум. Це перший крок, який наблизить до кінця шатдауну. Тепер законопроєкт ще має затвердити Палата представників, а потім підписати президент Трамп.

Політолог підкреслив, що частина озброєння для України видається з запасів Пентагону, тому сам її можуть постачати з затримкою. Іншу частину зброї для нас купують в американських підприємствах ВПК.

Склади зброї зі Сполучених Штатів також є в європейських країнах, звідки можуть її постачати до України. Водночас, попри шатдаун, в США оголосили, що вони готові приймати більше замовлень, ніж є зараз.

Чаленко додав, що шатдаун при президентстві Дональда Трампа може свідчити, що боротьба республіканців проти демократів ще буде тривати. Зокрема, на виборах мера Нью-Йорка переміг демократ Зохран Мамдані.

До яких ще наслідків призводить шатдаун?