Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, отметив, что из-за шатдауна прежде всего страдают американцы, в частности военные. Относительно американского оружия для Украины – не стоит забывать о его запасах в Европе.

Как на поставки оружия Украине влияет шатдаун США?

Политолог объяснил, что из-за шатдауна нет отдельного подхода торможения военных процессов, которые связаны с Украиной. Проблемы есть в самом государственном секторе США.

Проблемы появляются даже по выплатам заработных плат непосредственно американским военнослужащим. Идут взносы, чтобы заплатить зарплату военным. Ситуация действительно критическая и тема Украины является второстепенной,

– подчеркнул он.

Обратите внимание! В ночь на 10 ноября Сенат США принял законопроект, который позволит приблизить продолжение финансирования правительственных структур в США, он набрал 60 голосов "за", то есть необходимый минимум. Это первый шаг, который приблизит к концу шатдауна. Теперь законопроект еще должна утвердить Палата представителей, а затем подписать президент Трамп.

Политолог подчеркнул, что часть вооружения для Украины выдается из запасов Пентагона, поэтому сам ее могут поставлять с задержкой. Другую часть оружия для нас покупают в американских предприятиях ВПК.

Склады оружия из Соединенных Штатов также есть в европейских странах, откуда могут его поставлять в Украину. В то же время, несмотря на шатдаун, в США объявили, что они готовы принимать больше заказов, чем сейчас.

Чаленко добавил, что шатдаун при президентстве Дональда Трампа может свидетельствовать, что борьба республиканцев против демократов еще будет продолжаться. В частности, на выборах мэра Нью-Йорка победил демократ Зохран Мамдани.

К каким еще последствиям приводит шатдаун?