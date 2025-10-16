Во сколько обойдется шатдаун?

По данным минстерства, закрытие правительства может обходиться США до 15 миллиардов долларов еженедельно в виде потерянной экономической продукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Таким образом американский Минфин уточнил предыдущее заявление министра финансов Скотта Бессента. Тот ранее говорил, что шатдаун будет стоить 15 миллиардов долларов в день.

Бессент в среду, 15 октября, назвал эту некорректную цифру дважды во время своих выступлений, на которых призвал демократов "стать героями" и поддержать республиканцев в завершении правительственного кризиса.

По словам представителя Минфина, уточненная оценка базируется на отчете Совета экономических советников Белого дома.

Что сказал Бессент о шатдауне?

Ранее на пресс-конференции Бессент заявил, что шатдаун начинает "врезаться в мышцы" экономики США.

Министр финансов отметил, что шатдаун становится все более серьезной преградой для волны инвестиций в США, в частности, в отрасль искусственного интеллекта, которая только набирает обороты.

Есть значительный спрос, президент Дональд Трамп запустил настоящий экономический бум своей политикой. Единственное, что нас сейчас сдерживает – это закрытие правительства,

– отметил Бессент.

Он добавил, что инвестиции и экономический рост США стимулируют налоговые послабления республиканцев и пошлины, введенные Трампом.

Что известно о шатдауне в США?