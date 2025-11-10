Щонайменше, на кілька місяців – попередньо, домовленість між республіканцями та демократами простягається до 30 січня 2026 року. Голосування транслювали на офіційному сайті Сенату, пише 24 Канал.

Дивіться також Постачання американської зброї Україні та НАТО затримується через шатдаун у США, – Axios

Як пройшло голосування в Сенаті щодо історичного шатдауну у США?

Законопроєкт, який дозволить наблизити продовження фінансування урядових структур у США, набрав у Сенаті 60 голосів "за" (це рівно необхідний мінімум) та 40 "проти". Це означає, що сотні тисяч держслужбовців уникнуть примусової відпустки, а програми соціального захисту та підтримки економіки продовжать роботу.

Перед голосуванням тривали численні дебати, частково вони стосувалися й фінансування оборони, допомоги Україні та Ізраїлю, а також реформам державного боргу. Узгоджений текст документа містить тимчасове продовження бюджетних асигнувань до 30 січня.

Республіканці та демократи пішли на цей крок, щоб уникнути глибшої кризи. Заради цього обидві сторони змушені були зробити певні поступки – зокрема, щодо медичних програм та звільнень державних службовців.

У CNN зазначали, що розширені субсидії на доступне лікування продовжать, хоча Трамп був проти. А також угода передбачає скасування звільнень президентом федеральних працівників під час шатдауна та запобігання таким діям у майбутньому.

Зауважимо, що це ще кінець історії. Наразі Сенат тільки подолав флібустьєрство, далі ще пакетний розгляд, а згодом законопроєкт має затвердити Палата представників, і ще опісля – підписати Дональд Трамп. А політична ситуація в країні така, що на будь-якому етапі можуть виникнути труднощі.

Що варто знати про останній шатдаун у США?