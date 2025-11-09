Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Які наслідки шатдауну в США?

За словами журналістів, це ще один приклад наслідків, спричинених масовими відпустками держслужбовців, призупиненням програм і сповільненням діяльності федеральних установ, адже шатдаун у США триває вже 40-й день.

Це насправді дуже шкодить як нашим союзникам і партнерам, так і американській промисловості, яка фактично постачає критично важливе озброєння за кордон,

– сказав Axios високопосадовець Державного департаменту США.

За словами чиновника, постачання озброєння, зокрема ракет AMRAAM, бойових систем Aegis та установок HIMARS для Данії, Хорватії та Польщі опинилося під загрозою. Кінцеве призначення цих поставок наразі невідоме, однак продаж зброї союзникам по НАТО часто використовується для подальшої допомоги Україні.

Незавершені операції включають як продаж зброї безпосередньо від уряду США союзникам по НАТО, так і ліцензування приватних оборонних компаній США на експорт зброї.

Зазвичай цей процес є рутинним і не викликає суперечок. Водночас Закон про контроль за експортом озброєнь вимагає, щоб Конгрес перевіряв усі пропозиції щодо продажу зброї.