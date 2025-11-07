Шанс на дозвіл постачання Україні цих ракет є, вважає президент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.
У Куп'янську українські сили просунулися на понад 1000 метрів, – Зеленський
Чи може Україна невдовзі отримати ракети "Томагавк"?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зі США ведуться переговори не лише щодо цих ракет, а й щодо інших засобів далекобійного ураження.
Ми проговорювали з виробниками – вони у разі позитивного сигналу від президента Трампа з радістю, саме так вони відносяться до України і до Росії, з радістю передадуть нам або продадуть Україні відповідні системи. Ми говорили не тільки про "Томагавки", але і про речі, про які не буду говорити. Багато різних назв, які також непогано діють щодо далекобійності. Тобто нас цікавив комплект різних "послуг",
– наголосив Володимир Зеленський.
Зеленський розповів про успіхи Сил оборони на Харківщині
Українські сили просунулися на 1100-1200 метрів у Куп'янську на Харківщині.
У Вовчанську спостерігається накопичення російських сил, за добу виявлено шістсот військових.
5 листопада російські окупанти розповсюдили відео з встановленням свого прапора у Вовчанську.
Заради пропагандистського відео вони вилізли на одну з будівель Рубіжанського житлового масиву у місті, помахали російським прапором, а після цього скупчились у будівлі неподалік. Святкували недовго – по росіянах відпрацювала українська авіація.