Шанс на дозвіл постачання Україні цих ракет є, вважає президент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського з журналістами.

Чи може Україна невдовзі отримати ракети "Томагавк"?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зі США ведуться переговори не лише щодо цих ракет, а й щодо інших засобів далекобійного ураження.

Ми проговорювали з виробниками – вони у разі позитивного сигналу від президента Трампа з радістю, саме так вони відносяться до України і до Росії, з радістю передадуть нам або продадуть Україні відповідні системи. Ми говорили не тільки про "Томагавки", але і про речі, про які не буду говорити. Багато різних назв, які також непогано діють щодо далекобійності. Тобто нас цікавив комплект різних "послуг",

– наголосив Володимир Зеленський.

